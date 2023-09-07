Турецькі безпілотники Bayraktar виявлені на військовій базі ПВК Вагнера в Малі
У розпорядження видання розлідувачів The Insider потрапила фотографія, на якій можна побачити щонайменше три безпілотники турецького виробництва Bayraktar. Вони стоять на території аеропорту в Малі, який використовується як військова база ПВК Вагнера в цій африканській республіці. Військова база розташована в аеропорту Севаре поблизу міста Мопті.
Придбання урядом Малі двох турецьких безпілотників TB-2 підтверджували місцеві державні ЗМІ у грудні минулого року. Однак нові фотографії показують, що їх більше і вони розгорнуті в аеропорту, що використовувався ПВК Вагнера як тимчасова військова база в Малі. Відомо, що ця база була атакована ісламістськими бойовиками у квітні цього року.
Згідно з геолокацією The Insider, на фотографії видно аеропорт Севаре в Малі
Нові фотографії містять метадані, які свідчать, що їх було знято 30 серпня. Зважаючи на все, виходить що їх було знято з вертольота, що вилітає з військової бази в Севаре невдовзі після того, як літак Пригожина з командою бази ПВК Вагнера був збитий неподалік Твері. Джерела всередині колишньої групи Вагнера повідомили The Insider, що контроль над військовою базою в Севаре наразі було передано представникам Міністерства оборони Росії.