Турецькі безпілотники Bayraktar виявлені на військовій базі ПВК Вагнера в Малі

Нові фотографії містять метадані, які свідчать, що їх було знято 30 серпня. Зважаючи на все, виходить що їх було знято з вертольота, що вилітає з військової бази в Севаре невдовзі після того, як літак Пригожина з командою бази ПВК Вагнера був збитий неподалік Твері. Джерела всередині колишньої групи Вагнера повідомили The Insider, що контроль над військовою базою в Севаре наразі було передано представникам Міністерства оборони Росії.