У Бахмуті на окремих ділянках ворог був контратакований і залишив деякі позиції

Попри значні ворожі втрати у бій постійно кидаються нові штурмові групи “вагнера”, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти Бахмут під контроль росіянам не вдається.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center, пише УНН.

Повідомляється, що Сирський вчора працював на декількох напрямках в районах бойових дій.

Оборонцям Бахмута, які відзначились у боях, командувач вручив нагороди та цінні подарунки.

«На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках. Утім, завдяки стійкості та мужності захисників Фортеці, дії ворога зазнали невдачі», – повідомив Сирський.

За його словами, щоб просунутись вперед, ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим.

«Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи “вагнера”, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається. Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції», – зазначив Сирський.