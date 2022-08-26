У Бердянську партизани підірвали колаборанта з місцевого ДАІ
В тимчасово окупованому місті Бердянську Запорізької області місцеві партизани підірвали колаборанта з місцевого ДАІ.
Про повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.
За попередніми даними, постраждав гауляйтер із місцевого ДАІ Олександр Колєсніков (заступник начальника). Зараз він потрапив до лікарні із осколковими пораненнями.
Пізніше в окупаційній адміністрації міста повідомили, що заступник начальника ДАІ в окупованому Бердянську помер після отриманих травм. // УНІАНTweet