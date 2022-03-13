У Бучі в братській могилі поховали 67 осіб

Не усіх загиблих вдалося упізнати.

У Бучі під Києвом 10 березня поховали у братській могилі 67 людей. Декого із загиблих так і не вдалося ідентифікувати.

Про це повідомив директор Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Левківський.

«67 цивільних чоловік поховали на території міської церкви міста Буча. Були різні, декого навіть не ідентифікували», – написав він.

Нагадаємо, на території Бучі розгорнуто російські блокпости, ведуться бойові дії, здійснюється обстріл житлових будинків та об’єктів інфраструктури. За оцінками ДСНС, окупанти створили гуманітарну катастрофу в Бучанському районі.

Учора Червоний Хрест зумів евакуювати з Бучі близько тисячі осіб. // LB.ua