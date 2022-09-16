У Чорному морі знайшли дірявий пліт з речами моряків знищеного крейсера «Москва» (фото, відео)

Рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого російського корабля «москва» виловив в морі та передав українським прикордонникам екіпаж морського торгового судна.

Плавзасіб, який тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів, виявили у Чорному морі.

На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях були бойові номери.

Знахідку капітан судна вирішив передати прикордонникам Ізмаїльського загону, боєць якого зі Зміїного послав крейсер «москва» відомим курсом.

Ця знахідка стала черговим доказом недбальства російського військового керівництва. Схоже, що пліт був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість.

Варто нагадати, що в час, коли крейсер «москва» демонстрував негативне спливання, на морі був шторм.

Загарбників, певно, також не мотивував і напис на дірявому плоту: «Никакой паники! Плот сохраняет плавучесть в любых условиях и дает вам надежную защиту». Це ще одне красномовне свідчення, що не можна вірити тому, що проголошує російське військове командування.

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ДПСУ