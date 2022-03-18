У ДБР кажуть, що премії тільки для тих, хто «пліч-о-пліч» на передовій

В ДБР інформацію про премії назвали такою, що не відповідає дійсності.

Там зазначили, що мова шла про преміювання виключно працівників підрозділу спеціального призначення ДБР, які від самого початку вторгнення знаходяться на передовій та «пліч-о-пліч з підрозділами Головного управління розвідки, Нацполіції та іншими виконують бойові завдання».

Також в Державному бюро розслідувань зазначили, що їхні підрозділи перебувають за місцями своєї дислокації. «Працівники Центрального апарату, у тому числі керівництво ДБР, перебувають у Києві, а слідчі та оперативні працівники виконують визначені завдання. Виключенням є підрозділи регіонів, де йдуть активні бойові дії. Навіть попри це передислокація стосується переважно адміністративних відділів та працівниць жінок», — зазначили у ДБР. // LB.ua