У Дніпрі затримано трьох агентів РФ, які передавали розвіддані ворогу

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та незаконного придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України троє проросійськи налаштованих мешканців Дніпропетровщини добровільно погодилися на пропозицію допомагати представникам спецслужб РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

Виконуючи завдання російського куратора, агенти підшукували та вербували громадян України для систематичного збору інформації військового характеру представникам держави-агресора. У подальшому підозрювані передавали інформацію ворогу через закриті канали зв’язку. За співпрацю з окупантами їм обіцяли посади в окупаційній владі в разі входження російських військ на територію Дніпропетровської області.

Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено корпуси гранат РГД-5, Ф-1, РГН із запалами, патрони, автомат АК-74У, пістолет, мобільні телефони, комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України під час виконання чергового завдання представника держави-агресора. Наразі усім учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури