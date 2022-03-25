У Мелітополі 70 окупантів влаштували бунт і відмовилися воювати

У Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт через небажання брати участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Сили оборони Запорізького краю.

«Надійшла інформація про те, що 24 березня в підрозділі окупаційних військ рф, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились приймати участь в бойових діях проти ЗСУ.

Порада окупантам, здавайтеся в полон, отримайте шанс залишитися живими!» — ідеться у повідомленні.