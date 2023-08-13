У лікарні помер 12-річний хлопчик, батьки і сестра якого загинули під час ранкового російського обстрілу Херсонщини

У лікарні від отриманих поранень помер 12-річний хлопчик, батьки і сестра якого загинули під час ранкового обстрілу Херсонської області.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко, пише УНН.

“У Широкій Балці загинула вся сім’я. На жаль, 12-річний хлопчик помер у лікарні”.

Під час сьогоднішнього обстрілу У Широкій Балці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець і сім’я — чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження. У Станіславові загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована.