У Донецьку з ночі горить та вибухає база російського батальйону «П’ятнашка» (відео)

На околиці окупованого Донецька загорілася база російського інтернаціонального батальйону “П’ятнашка”. На території бази вибухають боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

“Саме зараз в околицях Донецька знову – чи то хтось курив необережно, чи то “камені з неба” – палає база знаменитої “П’ятнашки” – інтернаціональна банда, яка воювала в Луганській області. Купа 200-х і 300 – х. Знищена модна техніка”, – написав він.

У той же час в місцевих Telegram-каналах публікують кадри вибухів на території бази бойовиків.