У Донецьку з ночі горить та вибухає база російського батальйону «П’ятнашка» (відео)
На околиці окупованого Донецька загорілася база російського інтернаціонального батальйону “П’ятнашка”. На території бази вибухають боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
“Саме зараз в околицях Донецька знову – чи то хтось курив необережно, чи то “камені з неба” – палає база знаменитої “П’ятнашки” – інтернаціональна банда, яка воювала в Луганській області. Купа 200-х і 300 – х. Знищена модна техніка”, – написав він.
У той же час в місцевих Telegram-каналах публікують кадри вибухів на території бази бойовиків.
Як відомо, батальйон “П’ятнашка” – це незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазів, які воювали на боці російських бойовиків в Луганській області. Формування входить до складу 100-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.Tweet