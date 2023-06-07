У Гаазі відбулися перші слухання по суті позову України проти путінської Росії

У Міжнародному суді ООН у Гаазі у вівторок, 6 червня, відбулися перші слухання по суті позову України проти Росії. Він був поданий у зв’язку з передбачуваним порушенням російською стороною двох міжнародних конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації, повідомила “Німецька хвиля” (DW) .

Слухання триватимуть 8, 12 та 14 червня, а наступним етапом буде винесення вердикту. Очікується, що для ухвалення рішення суду ООН знадобиться кілька місяців.

Кульмінацією шестирічної роботи назвав засідання у Гаазі посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич. Це перший процес України проти Росії, який у міжнародній судовій інстанції дійшов до стадії розгляду по суті, зазначив він.

Порушення, що розглядаються нині, були скоєні в 2014-2015 роках. Як запевняє українська делегація в Гаазі, вона має й інші інструменти для притягнення Росії до відповідальності – це справа про геноцид щодо українського народу, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна та його омбудсмена, а в майбутньому – і міжнародний трибунал зі злочину агресії щодо України.

Рішення Міжнародного суду ООН є обов’язковим для виконання обох сторін.

Представник російської делегації на процесі відмовився від спілкування із журналісткою DW.