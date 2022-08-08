У Гуляйполі комбайн підірвався на міні під час жнив: водія госпіталізували

У Гуляйполі Запорізької області під час збору пшениці на міні підірвався комбайн, водія госпіталізували/

Про це пише УНН з посиланням на дані ГУ ДСНС у Запорізькій області.

“У Гуляйполі під час прибирання пшениці на приватній ділянці стався вибух при наїзді комбайну на міну. Внаслідок події травмувався водій. Чоловіка з контузією та пораненнями від скла кабіни доправили до місцевої лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Під час вибуху, як вказано, виникло займання пшениці на площі 0,5 га. Рятувальники ДСНС, які прибули на місце, ліквідували пожежу.

Загалом впродовж доби 7 серпня співробітники ДСНС внаслідок артилерійських обстрілів російськими окупантами ліквідували 4 пожежі на Запоріжжі.

Так, у селі Новояковлівка Запорізького району вогнеборці приборкали пожежу на території фермерського господарства, де горів дах ангару на площі 500 кв. м. В Енергодарі рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території на площі 2,5 га. У селі Водяне Василівського району співробітники ДСНС ліквідували загоряння сухої трави на площі 0,05 га.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Степногірськ, повідомили у Запорізькій ОВА. Надійшло 4 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

На Запорізькому напрямку, за повідомленням ОВА, ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.