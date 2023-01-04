Воєнна розвідка України фіксує активізацію руху опору в Росії

В ніч на 4 січня на росії партизани у черговий раз зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів.

У минулому 2022 році було відмічено близько 40 таких випадків, а також знищення залізничних трансформаторів та локомотивів. Суттєва активізація рейкових партизан на росії відмічається після оголошення путінським режимом часткової мобілізації.

Головне управління розвідки

Міністерства оборони України