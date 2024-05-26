У Харкові 27 травня оголосили Днем жалоби

Понеділок, 27 травня, у Харкові оголошено День жалоби через масові жертви внаслідок ударів РФ 25 травня.

Про це повідомляє Харківська міська рада:

“27 травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений державний прапор з чорною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо”.

Внаслідок удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові 25 травня, за даними ОВА, загинуло 16 і поранено 43 особи, за даними прокуратури – загинуло 14 і поранено 44. Розбір завалів та ідентифікація тіл тривають.

Крім того, внаслідок удару по центру Харкова того ж дня було поранено 25 людей. // УП