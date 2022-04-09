У Харкові окупанти спускають снаряди на парашутах

За 1,5 місяці з початку війни російська армія знищила 1716 житлових будинків у місті.

Російські окупанти продовжують нещадні бомбардування Харкова. В останні кілька днів було зафіксовано застосування ворогом нового виду снарядів – їх спустили на місто на парашуті.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у вечірньому відеозверненні до харків’ян.

«Два останні дні поряд із мінами, снарядами, «градами», Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах», – заявив він.

Водночас міський голова закликав жителів міста ні в якому разі не наближатися до таких парашутів і відразу повідомляти про них рятувальникам за телефоном 101 або 112.

УНІАН