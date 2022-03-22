У Харкові повідомлено про підозру корегувальнику вогню окупантів
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 36-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік через месенджер Телеграм передавав представнику країни-агресора відомості щодо місцезнаходження військової техніки, особового складу ЗС України, а також про їх переміщення.
Вказана інформація надавала змогу військовослужбовцям ЗС РФ здійснювати координацію вогню по м. Харкову.
У порядку ст. 615 КПК України підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом УСБ України у Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet