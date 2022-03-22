У Харкові повідомлено про підозру корегувальнику вогню окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 36-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік через месенджер Телеграм передавав представнику країни-агресора відомості щодо місцезнаходження військової техніки, особового складу ЗС України, а також про їх переміщення.

Вказана інформація надавала змогу військовослужбовцям ЗС РФ здійснювати координацію вогню по м. Харкову.

У порядку ст. 615 КПК України підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом УСБ України у Харківській області.

Харківська обласна прокуратура