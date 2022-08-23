У Херсоні підірвали помічника зрадника Сальдо, який відповідав за «внутрішню політику»

Підрив автомобіля з колаборантом могли здійснити місцеві партизани.

У тимчасово окупованому Херсоні в автомобілі підірвали помічника головного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо Ігоря Телегіна.

Як повідомляють українські Telegram-канали, це сталося вчора близько 18:00. Після інциденту місце вибуху оточили і до автомобіля нікого не підпускали.

Зокрема, у Telegram-каналі RESSENTIMENT, який веде офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, повідомили, що Телегіна нібито ліквідовано. За даними каналу, підрив авто здійснили партизани.

Проте за даними росЗМІ, Телегін нібито залишився живим після того, як в його автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій.