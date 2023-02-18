У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб

Жителів закликають перебувати в укриттях.

У Хмельницькому зранку 18 лютого пролунали вибухи.

Про це у своєму телегра-каналі повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, раніше дві “незрозумілі цілі” залишили Миколаївщину на північному заході й попрямували на захід держави.

Згодом Кім зазначив, що військові відкрили рахунок збитих ракет.

Оновлення 11.40. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин в етері телемарафону повідомив, що в місті через ворожі обстріли зазнали пошкоджень три навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків.

За словами Симчишина, також знищено майже пів тисячі вікон і балконів, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб.

Двоє людей отримали незначні поранення.

Міський голова додав, що світло, тепло та воду в деяких мікрорайонах Хмельницького відключили, проте зараз потроху відновлюють.

Нагадаємо, протягом доби 17 лютого рашисти завдали по Україні 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. // LB.ua