У Керчі пролунали вибухи: окупанти заявили про роботу ППО (відео)

Місцева окупаційна влада запевняє, що там спрацювала протиповітряна оборона.

В окупованому Криму у місті Керч ввечері 18 серпня пролунали вибухи.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на “радника голови Криму”.

Місцева окупаційна влада стверджує, що там спрацювала протиповітряна оборона. При цьому так званий “радник голови окупованого Криму” Олег Крючков не уточнив, чому протиповітряна оборона спрацювала.

Проект Крим.Реалії повідомив, що жителі Керчі увечері 18 серпня чули гучні звуки, схожі на вибухи. У людей тремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів, а очевидці заявили, що бачили в небі димову смугу.

Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів та спалахи у небі.