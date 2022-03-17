У Києві протягом комендантської години затримали кілька російських ДРГ

Комендантська година в Києві діяла з 20:00 15 березня і до сьомої ранку 17 березня

У Києві протягом майже двох діб комендантської години та області затримали кілька російських диверсійних груп. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на коментар радника голови МВС Вадима Денисенка в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, протягом майже двох діб комендантської години в Києві та в Київській області було затримано кілька російських диверсійних груп.

«Ми затримували диверсійні групи як в Києві, так і в Київській області. Вони всі були нейтралізовані. І як результат — ситуація в Києві й на тих територіях, які ми контролюємо в області, відносно стабільна і повністю контрольована. Тому з цієї точки зору, я вважаю, що комендантська година спрацювала. Ми насправді не дали можливості росіянам зробити те, що вони планували зробити», — зазначив Денисенко.

Наразі ситуація в столиці та області контрольована.