У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби

Міська влада оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти Києва.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності”, – написав Кличко. “Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення. Розбір завалів у столиці триває. Попередньо в Києві загинули 20 людей. Майже 100 постраждали”, – додав міський голова.