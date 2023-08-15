У Луцьку троє людей загинули від російського обстрілу

Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.

У Луцьку сталось влучання по одному з промислових підприємств.

Про це у Телеграмі написав керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

“Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні. Співчуваємо рідним та близьким.Більше інформації згодом”, – написав Погуляйко.

Як написав у Телеграмі міський голова Луцька Ігор Поліщук, росіяни влучили в одне з підприємств.

Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет з району Каспійського моря.

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння, є руйнування та постраждалі. Їм надають медичну допомогу. У Ставчанах, за даними ОВА, пошкоджені 10 будинків.

У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу. Росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей поранені. // LB.ua