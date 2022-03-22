Российское вторжение в Украину потрясло многих людей во всем мире. Это крупнейшее наземное вторжение со времен Второй мировой войны. Как по количеству личного состава, так и по количеству техники российская армия превосходит украинскую армию. Однако у украинских военных есть несколько современных видов оружия таких как ПТРК и ПЗРК которые в сочетании с мобильными группами на внедорожниках сумели нанести значительный урон войскам захватчиков.

Как выяснилось, наличие даже обычных внедорожников могут значительно помочь небольшим маневренным группам вести активную диверсионную деятельность против колонн оккупантов, а волонтерам доставлять необходимые грузы. Поэтому резко возрос спрос на недорогие авто такого типа — как на рынке б/у, так и на первичном рынке. Многие волонтеры и меценаты обращают свой взор на разные модели таких авто, которые, например, еще можно купить на официальном сайте импортера Suzuki и других компаний. Такие машины являются предпочтительным транспортным средством для нерегулярных сил теробороны и небольших диверсионных групп, которые не имеют доступа к военной технике, или не могут позволить себе разветвленные логистические цепочки и волонтеров.

Также востребованы они у волонтеров, которым часто необходимо быстро перемещаться по пересеченной местности и городской среде. Износостойкие и надежные современные автомобили этого класса отвечают всем требованиям для выполнения такой задачи.

Основное преимущество — мобильность

В то время как украинские силы могут уступить России в численности и вооружении, возможность ведения боевых действий в плотной городской местности сводит на нет эффективность использования таких средств, как наблюдение и разведка, артиллерия и бронетехника.

Основное преимущество для защитников — канализация движения в городской среде с преградами и препятствиями. Выведенные из строя транспортные средства, бетонные заграждения, здания, превращенные в руины и другой мусор, можно использовать для формирования окружения и вытеснения противника в тесные пространства.

Городской ландшафт также дает защитникам преимущество в том, что они могут маневрировать в условиях плохой видимости атакующих сил. Знание города и быстрое передвижение на автомобилях из одной зоны в другую дает некоторое преимущество обороняющимся, — утверждают военные эксперты.

Городская среда также является идеальной местностью для снайперов. В таком тесном окружении, при плохой видимости, даже снайперы с ограниченной подготовкой могут эффективно поражать цели с бесчисленных огневых точек, даже сквозь здания, постоянно быстро меняя позиции. Важно быть мобильными, чтобы поразить цель, двигаться и снова поражать ее из другого места.

Плотность, конструкция и сложность искусственно созданного физического ландшафта в городских районах позволяют солдатам быстро использовать или формировать окружающую среду для дальнейшего усиления плана обороны.

Как и при ведении боевых действий на обычной местности, необходимо соблюдать баланс между мобильностью, защитой и огневой мощью.

Уже сегодня армия Соединенных Штатов принимает во внимание требования ведения боевых действий в городских условиях при разработке обновлений боевых бронированных машин. Для сил США и других стран НАТО это тем более актуально, поскольку любая потенциальная война в Европе, вероятно, будет включать в себя значительные боевые действия в городских условиях, а также в полевых условиях требующие мобильности. Украина сегодня показывает как можно успешно использовать такие средства, даже на примере обычных городских внедорожников.