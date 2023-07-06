У Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої

Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок нічного обстрілу армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Львівської ОВА Максима Козицького.

У Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої

Фото: Рятувальники (facebook.com/andriy.sadovyi)

“Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло”, – йдеться у заяві.

За його словами, це жінка. Козицький додав, що уже розібрали 70% руйнувань. Служби будуть працювати впродовж усієї ночі.

“Співчуття рідним і близьким загиблої”, – написав глава області.

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