У Львові уламки ракети влучили у житловий будинок, людей дістають з-під завалів

Внаслідок ракетної атаки російських фашистів у Львові пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, а уламки ракети влучили у житловий будинок, з-під завалів співробітники ДСНС дістають людей

Про це йдеться в повідомленні мера Львова Андрія Садового.

“У Львові уламки ракети влучили у житловий будинок.Надзвичайники дістають людей з-під завалів. Їду на місце.” – написав він у Фейсбук.

Раніше повідомлялось що майже в усіх областях України вночі 6 липня була оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу. Рашисти здійснили запуск ракет «Калібр». Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Львівській і Тернопільській областях.