У Львові уламки ракети влучили у житловий будинок, людей дістають з-під завалів
Внаслідок ракетної атаки російських фашистів у Львові пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, а уламки ракети влучили у житловий будинок, з-під завалів співробітники ДСНС дістають людей
Про це йдеться в повідомленні мера Львова Андрія Садового.
“У Львові уламки ракети влучили у житловий будинок.Надзвичайники дістають людей з-під завалів. Їду на місце.” – написав він у Фейсбук.
Раніше повідомлялось що майже в усіх областях України вночі 6 липня була оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу. Рашисти здійснили запуск ракет «Калібр». Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Львівській і Тернопільській областях.
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