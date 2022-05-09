У Львові затримали чотирьох чоловіків, які виклали у соцмережі кадри ракетних ударів

Служба безпеки України затримала у Львові чотирьох чоловіків, які зняли та виклали у соцмережі кадри ракетних ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Львівській області.

Місцеві жителі зняли на телефон кадри прильотів ракет, які РФ випустила по місту 3 травня. Зокрема, тоді ракети влучили у три електричні підстанції Львова. Відео чоловіки виклали на Telegram-каналах.

«Я став свідком ракетного удару по Львову 3 травня. Я зняв відео на свій телефон і скинув в один з Telegram-каналів. Після цього це відео розійшлося по всіх соцмережах. Я дуже каюсь і обіцяю більше цього не робити», — каже один із затриманих.

Повідомляється, що наразі чоловіки перебувають у фільтраційних пунктах СБУ та зізналися у скоєному.

Також СБУ нагадує, що знімати чи фотографувати моменти падіння чи влучання ракет заборонено. Ці дії можуть допомогти ворогу коригувати вогонь. За знімання оборонних об’єктів, передбачена кримінальна відповідальність.