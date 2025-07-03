У Липецькій області РФ дрони атакували завод «Енергія»

Нічна атака на РФ може залишити частину військової техніки та засобів ураження окупантів без критично важливих елементів живлення

У ніч на 3 липня у Липецькій області РФ безпілотниками було уражено завод «Енергія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.