У Малокатеринівці на Запоріжжі після російського обстрілу двоє загиблих та семеро поранених. Більшість – діти
Росіяни кілька разів обстріляли селище.
Так, внаслідок удару по дитячому кафе в Малокатеринівці загинув 14-річний хлопчик. Він помер у лікарні. Ще шестеро дітей дістали поранення, це хлопці 14, 15, 16, 17 років та дівчата 10 й 11 років.
Внаслідок другого обстрілу Малокатеринівки, який відбувся пізно ввечері, загинув чоловік. Одна жінка дістала поранення. Тоді вибуховою хвилею пошкодило приватні будинки, в одному з яких і виявили тіло загиблого чоловіка.
Загалом за добу російські вбивці по Запорізькій області здійснили:
- три авіаційні удари;
- 198 атак БпЛА різної модифікації;
- п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню;
- 97 артобстрілів.
«Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури», – додав Федоров.
Напередодні росіяни вдарили по Малокатеринівці з артилерії та влучили по дитячому кафе «Лаванда». Пізніше ворог вдруге вдарив з артилерії. Тоді зайнялися приватні будинки. // Дзеркало тижня