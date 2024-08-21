У Малокатеринівці на Запоріжжі після російського обстрілу двоє загиблих та семеро поранених. Більшість – діти

Росіяни кілька разів обстріляли селище.

Так, внаслідок удару по дитячому кафе в Малокатеринівці загинув 14-річний хлопчик. Він помер у лікарні. Ще шестеро дітей дістали поранення, це хлопці 14, 15, 16, 17 років та дівчата 10 й 11 років.

Внаслідок другого обстрілу Малокатеринівки, який відбувся пізно ввечері, загинув чоловік. Одна жінка дістала поранення. Тоді вибуховою хвилею пошкодило приватні будинки, в одному з яких і виявили тіло загиблого чоловіка.

Загалом за добу російські вбивці по Запорізькій області здійснили:

три авіаційні удари;

198 атак БпЛА різної модифікації;

п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню;

97 артобстрілів.

«Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури», – додав Федоров.

Напередодні росіяни вдарили по Малокатеринівці з артилерії та влучили по дитячому кафе «Лаванда». Пізніше ворог вдруге вдарив з артилерії. Тоді зайнялися приватні будинки. // Дзеркало тижня