У Малокатеринівці на Запоріжжі після російського обстрілу двоє загиблих та семеро поранених. Більшість – діти

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Росіяни кілька разів обстріляли селище.

Внаслідок ударів по Малокатеринівці Запорізької області, яких росіяни завдали напередодні, загинула дитина та чоловік, ще семеро людей дістали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом росіяни минулої доби 303 рази обстріляли 12 населених пунктів області.

Так, внаслідок удару по дитячому кафе в Малокатеринівці загинув 14-річний хлопчик. Він помер у лікарні. Ще шестеро дітей дістали поранення, це хлопці 14, 15, 16, 17 років та дівчата 10 й 11 років.

Внаслідок другого обстрілу Малокатеринівки, який відбувся пізно ввечері, загинув чоловік. Одна жінка дістала поранення. Тоді вибуховою хвилею пошкодило приватні будинки, в одному з яких і виявили тіло загиблого чоловіка.

Загалом за добу російські вбивці по Запорізькій області здійснили:

  • три авіаційні удари;
  • 198 атак БпЛА різної модифікації;
  • п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню;
  • 97 артобстрілів.

«Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури», – додав Федоров.

Напередодні росіяни вдарили по Малокатеринівці з артилерії та влучили по дитячому кафе «Лаванда». Пізніше ворог вдруге вдарив з артилерії. Тоді зайнялися приватні будинки. // Дзеркало тижня

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