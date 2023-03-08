У Маріуполі окупанти викидають рештки тіл загиблих цивільних у будівельне сміття

Росіяни демонтували будинок з тілами його мешканців.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив нові дані щодо злочинів окупантів у захопленому місті.

“Черемушкі. Вулиця Новоросійська, 16. В підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців. З підвалу дістали лише близько 70 тіл. Тільки ті, що були цілі. Все інше – в будівельне сміття”, – йдеться у повідомленні.

Андрющенко додав, що цього будинку, як і сусідніх, більше немає, проте залишились свідки російських злочинів.

“Той, хто демонтує будинки має нести таку саму відповідальність, як вбивці-окупанти”, – зазначив радник мера міста. // LB.ua