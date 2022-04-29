Від окупантів звільнено село, з якого окупанти обстрілювали Харків
Населений пункт деокупував спецпідрозділ Kraken.
Від окупантів звільнено село Руська Лозова в Харківській області.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
Населений пункт звільнено силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського.
Наразі він повністю під контролем ЗСУ.
“Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків – Бєлгород”, – йдеться в повідомленні.
Саме з цього передмістя в часи окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.
Оновлення. Село звільнив спецпідрозділ Kraken – окремий розвіддиверсійний підрозділ у складі військової частини Міноборони, до якого входять представники Національного корпусу. Про це повідомив один з його керівників Костянтин Немічев.
Нагадаємо, вчора ЗСУ повернули під контроль Кутузівку Харківської області. Минулого тижня українські військові звільнили від російських окупантів вісім населених пунктів у Херсонській області. // LB.ua