Від окупантів звільнено село, з якого окупанти обстрілювали Харків

Населений пункт деокупував спецпідрозділ Kraken.

Від окупантів звільнено село Руська Лозова в Харківській області.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Населений пункт звільнено силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського.

Наразі він повністю під контролем ЗСУ.

“Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків – Бєлгород”, – йдеться в повідомленні.

Саме з цього передмістя в часи окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.

Оновлення. Село звільнив спецпідрозділ Kraken – окремий розвіддиверсійний підрозділ у складі військової частини Міноборони, до якого входять представники Національного корпусу. Про це повідомив один з його керівників Костянтин Немічев.

Нагадаємо, вчора ЗСУ повернули під контроль Кутузівку Харківської області. Минулого тижня українські військові звільнили від російських окупантів вісім населених пунктів у Херсонській області. // LB.ua