У Маріуполі понад 10 тисяч людей можуть померти від хвороб і нестерпних умов
До кінця року в зруйнованому Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти більше 10 тисяч людей, зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів.
Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко: «Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті спалахнуть епідемії.
Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази.
Але ж росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста».
Маріупольська міська рада опублікувала три фотографії з майже окупованого росіянами міста.
Місто Маріуполь тижнями було без електропостачання, зв’язку, води, їжі та постачання ліків. Тіла загиблих лишалися просто неба та в зруйнованих будівлях, з настанням тепла тіла розкладаються швидше.
Із Маріуполя частині жителів вдалося евакуюватися на підконтрольну Україні територію, частину людей росіяни депортували на підконтрольні їм території. У квітні росіяни почали спалювати тіла загиблих.
У середині квітня українська влада припускала, що в Маріуполі могли загинути 20-22 тисячі цивільних. // УПTweet