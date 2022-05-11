У Маріуполі понад 10 тисяч людей можуть померти від хвороб і нестерпних умов

До кінця року в зруйнованому Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти більше 10 тисяч людей, зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко: «Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті спалахнуть епідемії.

Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази.

Частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації.

Але ж росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста».

Маріупольська міська рада опублікувала три фотографії з майже окупованого росіянами міста.

Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Із кінця квітня українські захисники заблоковані на заводі «Азовсталь», але продовжують боротьбу.

Місто Маріуполь тижнями було без електропостачання, зв’язку, води, їжі та постачання ліків. Тіла загиблих лишалися просто неба та в зруйнованих будівлях, з настанням тепла тіла розкладаються швидше.

Із Маріуполя частині жителів вдалося евакуюватися на підконтрольну Україні територію, частину людей росіяни депортували на підконтрольні їм території. У квітні росіяни почали спалювати тіла загиблих.

У середині квітня українська влада припускала, що в Маріуполі могли загинути 20-22 тисячі цивільних. // УП