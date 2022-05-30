У Мелітополі пролунав вибух у районі проживання місцевого псевдогубернатором (фото)

Раніше РФ призначила псевдогубернатором Запорізької області екс-нардепа Євгена Балицького.

У центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух в районі проживання гауляйтера Запорізької області від Росії — екс-нардепа Євгена Балицького.

Про це повідомляє «РИА Мелитополь«.

За інформацією ЗМІ, вибух пролунав о 7:50. У мелітопольців, які проживають в районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна і стіни в будинках.

«За попередніми даними вибухнуло в районі ТЦ «Квартал», де розташована багатоповерхівка псевдо-губернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що спрацювали диверсанти. В даний час в центрі міста мелітопольці спостерігають клуби чорного диму», — сказано в повідомленні.

Чи є постраждалі і кого або що конкретно підірвали — поки не повідомляється.

Нагадаємо, вранці 22 травня в тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області місцеві партизани влаштували вибух у будинку, де живе «голова військової адміністрації» окупантів — колабораціоніст Андрій Шевчик.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації зазначили, що під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав, тому вважають, що партизани чекали саме колаборанта і вдарили точно і прицільно саме по ньому. Зрадник і його охоронці доставлені в лікарню з травмами різного ступеня. // УНІАН