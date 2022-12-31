У Миколаєві й на Хмельниччині є поранені через російські удари

У Миколаєві внаслідок ракетного удару РФ у суботу поранено 6 осіб, на Хмельниччині – 7.

Проце повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram

Кім: “6 поранених. 3 госпіталізовано, 3 на місці надано допомогу”.

Сергій Гамалій повідомив, що внаслідок обстрілу на Хмельниччині поранено 7 цивільних, 3 з яких перебувають у важкому стані: “Внаслідок обстрілу частина міста Хмельницького залишилася знеструмленою… Постраждало 7 цивільних осіб, 3 з них (чоловік та 2 жінки) у тяжкому стані”. // УП