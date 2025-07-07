У Підмосков’ї зазнав атаки хімічний завод, де виробляють компоненти для ракет

У Московській області РФ зазнав атаки Краснозаводський хімічний завод, де виробляють вибухові речовини й компоненти для ракетного озброєння.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко/Telegram

За його словами, на Краснозаводському хімічному заводі “виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння”.

Як зазначив керівник ЦПД, це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії РФ артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами. // Букви