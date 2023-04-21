У рамках зустрічі «Рамштайн» Україна підписала з партнерами новий договір щодо танків

Досягнуто домовленості про створення в Польщі Центру технічної підтримки та обслуговування українських танків Leopard.

У рамках зустрічі “Рамштайн” відбулось засідання “танкової коаліції”. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter, Київ підписав з партнерами документ про обслуговування техніки.

“Відбулося засідання “танкової коаліції”. Я вдячний своїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали Протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічної підтримки та обслуговування українських основних бойових танків Leopard 2. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників”, – заявив він.

За словами міністра, сформований спільними зусиллями “броньований кулак” зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу.

“Українські воїни вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир”, – підкреслив Резніков.

11-те засідання на базі “Рамштайн”: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, на військово-повітряній базі “Рамштайн” (Німеччина) проходить 11-те засідання Контактної групи з оборони України.

На початку засідання міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що члени контактної групи вже надали понад 55 мільярдів доларів на безпекову допомогу для України.

Резніков повідомив, що на сьогоднішньому засіданні “Рамштайн-11” розглядатимуть стратегію на 2023 рік та поточні потреби Збройних сил України.

При цьому речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що Україна очікує від наступного засідання контактної групи рішення щодо передачі винищувачів F-16. // УНІАН