У російському Брянську пролунали вибухи: палає нафтобаза «Транснефті»

У Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі “Транснефті”, повідомили російські пабліки.

Місцеві жителі розповіли, що було чути від 6 до 10 вибухів над Фокинським районом Брянська, які почалися приблизно о 23:45. За попередньою інформацією, система ППО нібито збила кілька українських БПЛА.

Наразі від місцевої влади не надходило офіційної інформації про постраждалих і руйнування.