У російському Брянську пролунали вибухи: палає нафтобаза «Транснефті»
У Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі “Транснефті”, повідомили російські пабліки.
Місцеві жителі розповіли, що було чути від 6 до 10 вибухів над Фокинським районом Брянська, які почалися приблизно о 23:45. За попередньою інформацією, система ППО нібито збила кілька українських БПЛА.
Наразі від місцевої влади не надходило офіційної інформації про постраждалих і руйнування.
Брянск, публика в восторге pic.twitter.com/KzVvCxyY7V
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) December 10, 2024