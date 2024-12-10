У російському Брянську пролунали вибухи: палає нафтобаза «Транснефті»

Published

У Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі “Транснефті”, повідомили російські пабліки.

В мережі було оприлюднено кадри пожежі на брянській нафтобазі. На кадрах видно момент вибуху та потужне полум’я, яке здіймається в небо.

Місцеві жителі розповіли, що було чути від 6 до 10 вибухів над Фокинським районом Брянська, які почалися приблизно о 23:45. За попередньою інформацією, система ППО нібито збила кілька українських БПЛА.

Наразі від місцевої влади не надходило офіційної інформації про постраждалих і руйнування.

Дзеркало тижня
Like

Tags:

You may also like...