У російському Зеленограді атаковано підприємство мікроелектроніки (відео)
Цієї ночі дрони уразили установу поблизу одного з найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії.
Про це повідомляють російські пабліки, передає «Главком».
Технопарк «Елма» розташований поруч із підприємствами АТ «Мікрон» та іншими ключовими структурами мікроелектроніки РФ.
Момент удару БпЛА по підприємству зафіксували місцеві мешканці.
Очевидці публікують кадри пожежі та пошкодженого підприємства. Також росіяни зазначили, що спершу прогримів вибух, а згодом зайнялась пожежа.
Раніше повідомлялось, що цієї ночі у Троїцьку, Жуковському, Раменському та Подільську було чутно вибухи.
Окрім цього аеропорти Калуги, Володимира, Іванова, Костроми, Ярославля та «Домодєдово» повідомили про введення тимчасових обмежень на прийом та випуск літаків.