У російському Зеленограді атаковано підприємство мікроелектроніки (відео)

Цієї ночі дрони уразили установу поблизу одного з найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії.

Про це повідомляють російські пабліки, передає «Главком».

У російському Зеленограді зафіксовано пошкодження в районі технопарку «Елма», одного з центрів мікроелектронної промисловості міста.

Технопарк «Елма» розташований поруч із підприємствами АТ «Мікрон» та іншими ключовими структурами мікроелектроніки РФ.

Основними видами діяльності технопарку «Елма» загальною площею 60 тисяч метрів квадратних є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, сфера інформаційних технологій тощо.

Момент удару БпЛА по підприємству зафіксували місцеві мешканці.

Очевидці публікують кадри пожежі та пошкодженого підприємства. Також росіяни зазначили, що спершу прогримів вибух, а згодом зайнялась пожежа.

Раніше повідомлялось, що цієї ночі у Троїцьку, Жуковському, Раменському та Подільську було чутно вибухи.

Окрім цього аеропорти Калуги, Володимира, Іванова, Костроми, Ярославля та «Домодєдово» повідомили про введення тимчасових обмежень на прийом та випуск літаків.