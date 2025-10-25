У Росії атаковано електропідстанцію, що живить військові об’єкти

У Волгоградській області РФ була атакована електропідстанція “Балашовська”.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко:

“На Росії атакована підстанція “Балашовська” 500 кВ у Волгоградській області. Це ключовий об’єкт Південної енергосистеми рф, яка живить Волгоградський військовий округ, об’єкти Міноборони та транспортні енергетичні вузли на напрямку Саратов–Воронеж”.

Раніше Росія втратила ще одну підстанцію такого типу – “Вешкайма”, що посилює проблеми з енергопостачанням військових у регіоні. // УП