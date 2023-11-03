У Росії спалили авто гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет

У ніч з 2-го на 3-тє листопада 2023 року у місті ніжній новґород на росії спалили автомобіль Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152.

Спалене авто належало громадянину рф кузнєцову іґорю алєксандровічу, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства «госНИИмаш».



Вказане підприємство ― провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична москва завдає ударів по об’єктах в Україні.

Акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору.

Кожен причетний до воєнних злочинів, убивств українців та руйнувань інфраструктури нашої держави ніколи і ніде не зможе почуватись у безпеці.

Полювання триває!

Головне управління розвідки МО України