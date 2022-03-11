В результаті обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено — ОДА

Триває розчистка завалів.

Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

«Сьогодні вранці, приблизно о 05.45, відбувся обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії Російської Федерації — по об’єктах військового аеродрому «Луцьк»… Інформація про загиблих на цей час: виявлено двох загиблих військовослужбовців, поранених різного ступеню тяжкості — 6», — повідомив він.

Погуляйко додав, що триває розчистка завалів.

Як повідомлялося, у Міноборони РФ підтвердили авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську. // УНІАН