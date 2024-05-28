У Росії визнали, що тримають у полоні українську журналістку Вікторію Рощину

Вона зникла 3 серпня 2023 на окупованій території, звідки вела репортаж.

Відповідного листа від Міністерства оборони Росії отримав Володимир Рощин, батько Вікторії. Він повідомив про це Національну спілку журналістів України.

“За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації”, – йдеться у листі.

Лист, датований 17 квітня, батько Вікторії отримав його приблизно 22 квітня. Він також звертався до Міжнародного комітету Червоного хреста, який підтвердив, що дочка знаходиться в полоні, але доступу до неї наразі немає.

Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя. Звідти повідомили, що справи проти неї не заведено. Без відповіді залишилися листи до російських генеральної прокуратури, слідчого комітету, омбудсмана.

НСЖУ вимагає негайного і безумовного звільнення з полону Вікторії Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

Що відомо про зникнення журналістки