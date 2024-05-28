У Росії визнали, що тримають у полоні українську журналістку Вікторію Рощину
Вона зникла 3 серпня 2023 на окупованій території, звідки вела репортаж.
Відповідного листа від Міністерства оборони Росії отримав Володимир Рощин, батько Вікторії. Він повідомив про це Національну спілку журналістів України.
“За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації”, – йдеться у листі.
Лист, датований 17 квітня, батько Вікторії отримав його приблизно 22 квітня. Він також звертався до Міжнародного комітету Червоного хреста, який підтвердив, що дочка знаходиться в полоні, але доступу до неї наразі немає.
Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя. Звідти повідомили, що справи проти неї не заведено. Без відповіді залишилися листи до російських генеральної прокуратури, слідчого комітету, омбудсмана.
НСЖУ вимагає негайного і безумовного звільнення з полону Вікторії Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
Що відомо про зникнення журналістки
- Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ (IWMF) у жовтні минулого року заявив, що українська журналістка-фрілансерка, лауреатка премії “Мужність у журналістиці” 2022 року Вікторія Рощина, зникла безвісти на окупованій території.
- Зазначалося, що 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію). Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. 12 серпня заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам. Родина також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмана.
- Пізніше батько журналістки повідомив, що СБУ підтвердила, що Вікторію взяли в полон росіяни.
- Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 її затримували та утримували представники російської ФСБ в окупованому Бердянську. 22 березня росіяни її звільнили з полону, але змусили записати відео із запереченням претензій до спецслужб Росії.