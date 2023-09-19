У Росії замовили 230 тисяч посвідчень для сімей «двохсотих» окупантів

Крім того, замовлено 750 тисяч посвідчень ветерана бойових дій.

Міністерство праці РФ замовило 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих ветеранів бойових дій та понад 750 тисяч посвідчень ветерана бойових дій.

Як повідомляє “Верстка“, це в рази більше, ніж замовляли раніше. Згідно з документацією на порталі держзакупівель, російське Мінпраці замовило 230 тисяч посвідчень для “членів сім’ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій”)”, а також 757 305 посвідчень ветерана бойових дій загальною вартістю 79 мільйонів рублів.

Як зазначається у тендерній документації, 200 тисяч посвідчень для членів сім’ї загиблих розподілять у російське Міноборони, 30 тисяч – у Мінсоцзахисту. Також Міноборони передадуть 600 тисяч видрукуваних посвідчень учасників бойових дій, 86 805 – у Мінсоцзахисту, 60 тисяч – у МВС, 10 тисяч – у Росгвардію, 500 – у Мінбуд.

“Це в рази більше, ніж раніше. У травні відомство замовило друк майже 100 тисяч посвідчень ветеранів бойових дій і понад 23 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих. Влітку минулого року Мінпраці уклало контракт на друк понад 82 тисяч бланків посвідчень ветеранів бойових дій і близько шести тисяч посвідчень для членів сім’ї загиблого”, – пише видання.

За даними “Верстки”, загалом від початку повномасштабного вторгнення російське Мінпраці замовило 936 052 посвідчень для ветеранів бойових дій. З червня посвідчення для членів сім’ї загиблих видають не тільки родичам солдатів регулярної армії, а й добровольців.

Втрати РФ в Україні – актуальне

Наразі загальні втрати особового складу Російської Федерації перетнули межу у 273 тисячі.

“Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 273460 (+520 за добу) осіб”, – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, росіяни втратили у цій війні 315 своїх військових літаків, 316 гелікоптерів, 20 кораблів /катерів та один підводнийі човен. // УНІАН