У Ростовській області РФ палає нафтобаза (фото, відео)

Безпілотники двічі атакували її.

У Ростовській області РФ безпілотники атакували нафтобазу. Внаслідок падіння уламків дронів загорілося дизпаливо.

Про це повідомляють росЗМІ.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що БПЛА атакували південний схід регіону. За його словами сили ППО начебто знищили всі БпЛА.

Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську загорілося дизпаливо.

Телеграм-канал “Astra” повідомляє, що пізніше БПЛА атакували нафтобазу повторно.