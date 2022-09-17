У селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів

Правоохоронцям вдалось встановили 21 особу, яка може бути причетною до співпраці з окупаційними військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

Поліцейські провели відпрацювання села Приморське (Запорізька область).

“У результаті комплексних заходів встановлено 21 особу, що можуть співпрацювати з окупаційними військами або бути коригувальниками вогню”, – заявили в МВС.

Село знаходиться у Василівському районі, неподалік окупованої території Запорізької області.