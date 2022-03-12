У центрі Чернігова російські загарбники розбомбили готель «Україна»

У центрі міста в Чернігові російські війська нанесли удар по готелю «Україна».

Джерело: науковий співробітник у Інститут історії України НАН України Сергій Шумило у Facebook

Пряма мова: «У блокадному Чернігові у самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель «Україна».

Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об’єкти та інфраструктуру міста – лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки…

Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років.

Москальська Орда знищує те, що виникло задовго до її появи і що, власне, і було історичною Руссю, на відміну від московських болот та хащів, які були дикою околицею колись величного Чернігівського князівства». // УП