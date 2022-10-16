У центрі окупованого Донецька пролунав вибух у будівлі “мерії”

Зранку в тимчасово окупованому Донецьку в будівлі “місцевої адміністрації” зафіксовано звуки вибухів та пожежу.

Про це повідомляє у Telegram СтратКом ЗСУ.

“В тимчасово окупованому Донецьку “бавовна” і пожежа в будівлі “місцевої адміністрації”. Ось до чого доводить “куріння біля балонів з газом”. Місцеві подейкують, що був ще один “хлопок”, менший за розміром”, – йдеться в повідомленні.

LB.ua