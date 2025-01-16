У цьому році Україна отримає від Британії 15 нових систем ППО Gravehawk

У вересні 2024-го уже провели випробування двох прототипів.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Як заявив прем’єр-міністр Кір Стармер, Gravehawk розробили для задоволення потреб України на полі бою. Проєкт спільно фінансували Великобританія і Данія.

«Інноваційна система розміром із морський контейнер здатна модифікувати ракети класу «повітря-повітря» для наземної протиповітряної оборони, тобто вона може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних сил країни», – йдеться у повідомленні британського уряду.

Оскільки Україна постійно зазнає російських бомбардувань, система Gravehawk посилить протиповітряну оборону, що дозволить захищати міста, війська і критично важливу інфраструктуру.

У вересні в Україні провели випробування двох прототипів нової системи ППО. // LB.ua