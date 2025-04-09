З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще шістьох українських дітей

Діти жили під постійним страхом через переслідування окупантів.

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з російської окупації вдалося повернути ще шістьох українських дітей.

Про це повідомляє директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

“16-річний Андрій залишився сиротою після того, як російські військові неодноразово катували його батька, намагаючись змусити до співпраці — зрештою чоловік помер від побоїв. Після похорону окупаційна адміністрація повідомила Андрію, що його планують передати під російську опіку”, — ідеться у повідомленні.

Також вдалося повернути двох сестер, 9-річну Олю та 13-річну Марину. Діти проходили в школі “навчання на випадок нападу з боку України”, де їх вчили ненавидіти власну батьківщину, готували до війни та змушували вдягати георгіївські стрічки й співати гімн РФ.

Також окупаційна влада погрожувала забрати їх у бабусі й віддати під опіку в російську родину.

Також на підконтрольну Україні територі. повернулася дівчина Анастасія, яка жила під постійним страхом через переслідування з боку російських військових. Окупанти приходили з обшуками додому, погрожували зброєю і домагалися її. “Навіть вигадана обручка не зупиняла окупантів. Зараз дівчина возз’єдналася з братом і сестрою, яких раніше вдалося врятувати”.

“Дякую команді Save Ukraine за організацію рятувальної місії та підтримку, яку вони надають кожній дитині. Ми не зупинимось, доки всі українські діти та молоді люди не будуть у безпеці, вдома, поруч із тими, хто їх любить і чекає”, — наголошує Зарівна.

Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані росіян, які причетні до “перевиховання” українських дітей. На порталі War&Sanctions опублікували дані щодо російського військово-патріотичного клубу “Фенікс”, на базі якого проходила “військово-патріотична програма” для дітей з ТОТ Донеччини.

LB.ua