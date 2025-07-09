У ЦПД розкрили деталі рекордної атаки РФ на Україну: більшість були обманками

В ніч на 9 липня Росія застосувала рекордну кількість дронів для удару по Україні – 728 безпілотників. Проте більшість з них були “обманками”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Деталі від Коваленка

Як пояснив Коваленко, під час нічної атаки більшість безпілотників, які фіксувалися в небі над Україною, були не ударними, а фальшивими. Реальних “Шахедів” серед них було менше. Він також зазначив, що Росія регулярно застосовує таку тактику – понад половина БпЛА у подібних атаках є обманками.

“Більшість безпілотників в нашому небі цієї ночі – це обманки. Шахедів/Гераней було менше. Пропорція у росіян, зазвичай, понад 50% – обманки при атаках”, – повідомив Коваленко.

Він нагадав, що загалом у нічній атаці Росія використала 728 безпілотників і 13 ракет.