У ЦПД розкрили деталі рекордної атаки РФ на Україну: більшість були обманками
В ніч на 9 липня Росія застосувала рекордну кількість дронів для удару по Україні – 728 безпілотників. Проте більшість з них були “обманками”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
Деталі від Коваленка
Як пояснив Коваленко, під час нічної атаки більшість безпілотників, які фіксувалися в небі над Україною, були не ударними, а фальшивими. Реальних “Шахедів” серед них було менше. Він також зазначив, що Росія регулярно застосовує таку тактику – понад половина БпЛА у подібних атаках є обманками.
“Більшість безпілотників в нашому небі цієї ночі – це обманки. Шахедів/Гераней було менше. Пропорція у росіян, зазвичай, понад 50% – обманки при атаках”, – повідомив Коваленко.
Він нагадав, що загалом у нічній атаці Росія використала 728 безпілотників і 13 ракет.
Що заявив Ігнат
Нагадаємо, перед тим начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат також прокоментував масштабну атаку дронів в ніч на 9 липня.
За його словами, “Шахедів” летіло усього трохи більше трьохсот, і велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною.
Масований обстріл України 9 липня
Цієї ночі росіяни вдались до масованого обстрілу України дронами та ракетами. Під час атаки вибухи лунали у Києві, а також низці інших міст. Втім, ключовою ціллю для ворога стали західні регіони України.
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотних літальних апаратів.