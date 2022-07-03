У Туреччині затримали російське судно, що перевозило вкрадене в України зерно

Україна сподівається, що зерно зуміють конфіскувати.

Турецькі митні органи затримали російське вантажне судно, на борту якого може перебувати вкрадене в Україні зерно.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, пише Reuters.

«У нас повна співпраця. В даний час судно стоїть біля входу в порт, воно затримане митними органами Туреччини», — заявив посол.

Він зазначив, що доля корабля вирішуватиметься на засіданні слідчих у понеділок. Україна сподівається, що зерно зуміють конфіскувати.

Раніше українська сторона просила Туреччину затримати вантажне судно Zhibek Zholy під російським прапором.

Журналісти агентства Reuters сьогодні бачили судно, що стоїть на якорі приблизно в 1 кілометрі від берега і за межами порту Карасу. Вони відзначають, що не бачили явних ознак руху на борту або інші судна поблизу.

Нагадаємо, 1 липня Боднар повідомив, що у Туреччину прибуло судно Zhibek Zholy з тимчасово окупованого Бердянська. Він заявив, що на борту може перебувати вкрадене українське зерно, яке намагається продати Російська Федерація.

Як повідомлялося, наприкінці червня окупанти розмінували акваторії порту Бердянська для вивезення української продукції. // УНІАН